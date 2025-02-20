روتين يومي لإزالة التصبغات والحصول على بشرة نضرة ونقية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 11:49 صباحاً - الخطوة 1: تنظيف البشرة بعمق

اختيار المنظف المناسب

للحصول على بشرة نضرة ونقية، يجب البدء بتنظيف البشرة جيداً باستخدام منظف مناسب لنوعها. يُفضّل استخدام منظف لطيف يعمل على إزالة الشوائب والزيوت دون التسبب في جفاف البشرة.

التقشير الدوري

تساعد عملية التقشير في إزالة الخلايا الميتة وتحفيز نمو خلايا جديدة. يُنصح بالتقشير مرة أو مرتين في الأسبوع باستخدام مقشر طبيعي أو كيميائي خفيف لتجنب تهيج البشرة.

الخطوة 2: الترطيب العميق

اختيار المرطب المناسب

الترطيب المنتظم هو خطوة أساسية للحفاظ على بشرة ناعمة وصحية. ينبغي اختيار مرطب غني بالفيتامينات والمعادن يتناسب مع نوع البشرة.

شرب الماء بكميات كافية

إضافة إلى الترطيب الخارجي، يلعب شرب الماء دوراً كبيراً في الحفاظ على نضارة البشرة. يُنصح بتناول ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً.

الخطوة 3: الحماية من أشعة الشمس

استخدام واقي الشمس يعتبر واقي الشمس من أهم المستحضرات للحماية من التصبغات والتجاعيد المبكرة. يجب تطبيقه يومياً حتى خلال الأيام الغائمة.

ارتداء القبعات والنظارات الشمسية لحماية إضافية يُفضل ارتداء القبعات والنظارات لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

الخطوة 4: التغذية السليمة

اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يساعد تناول الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة على تجديد خلايا البشرة وتقليل التصبغات.

تناول الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية تلعب الأحماض الدهنية دوراً مهماً في تحسين مرونة البشرة ومظهرها العام. يمكن الحصول عليها من خلال تناول الأسماك، المكسرات، والأفوكادو.

الخطوة 5: النوم الكافي

النوم الجيد هو سر من أسرار البشرة النضرة. للحصول على بشرة مشرقة، يجب الحرص على النوم لمدة تتراوح بين 7-8 ساعات ليلاً لضمان إصلاح الخلايا وتنشيط الدورة الدموية.