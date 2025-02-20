تغذية كبار السن: كيف تحافظ على صحتهم من خلال الطعام؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 11:49 صباحاً - أهمية التغذية السليمة لكبار السن

تلعب التغذية السليمة دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة وحيوية كبار السن. مع تقدم العمر، تتغير احتياجات الجسم الغذائية، مما يجعل من الضروري اهتمامًا خاصًا بالنظام الغذائي لضمان تقديم العناصر الغذائية الضرورية وتعزيز الصحة العامة.

العناصر الغذائية الأساسية

البروتينات

يحتاج كبار السن إلى تناول كميات كافية من البروتينات لدعم العضلات والحفاظ على القوة البدنية. يمكن الحصول على البروتين من مصادر مثل اللحوم الخالية من الدهون، الأسماك، البيض، والفول.

الكالسيوم وفيتامين د

يساعد الكالسيوم وفيتامين د في الحفاظ على صحة العظام ومنع هشاشتها. ينصح بكبار السن تناول الألبان ومشتقاتها أو الأطعمة المدعمة بالكالسيوم وفيتامين د.

الألياف الغذائية

تساهم الألياف في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، وهي مشكلة شائعة بين كبار السن. يمكن زيادة تناول الألياف من خلال الخضروات، الفواكه، والحبوب الكاملة.

نصائح لتخطيط الوجبات

تناول وجبات صغيرة ومتكررة لتجنب الإرهاق وتحسين الهضم.

ضمان تضمين الفواكه والخضروات في كل وجبة لتحقيق تنوع غذائي.

شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم للحفاظ على الترطيب.

تقليل تناول الملح والسكريات للحد من مشاكل الضغط والسكر.

العروض التوجيهية والتوصيات الصحية

من المهم لكبار السن الالتزام بالتوصيات الغذائية الموجهة من قبل أخصائيي التغذية والطبيب، حيث يمكن أن يحددوا الاحتياجات الغذائية الفردية بناءً على الحالة الصحية العامة. يمكن أن تساعد المراقبة المنتظمة للصحة وتقييم النظام الغذائي في منع الأمراض المرتبطة بالعمر وتحسين جودة الحياة.

في الختام، يعتبر الاهتمام بالتغذية من الأولويات الأساسية لكبار السن، حيث أن تناول الطعام الصحي لا يدعم فقط الصحة البدنية بل يعزز أيضًا الراحة النفسية والمعنوية. الاستثمار في التغذية الجيدة يعود بفوائد جمة، مما يساعد في التمتع بحياة صحية ونشطة.