نشكركم على متابعتكم خبر لماذا يزعجك المديح؟ أسباب خفية وراء ردود فعلك! على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 11:49 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

قد يبدو غريباً أن يشعر البعض بالانزعاج عند تلقي المديح والمجاملات، لكن هذا الشعور أكثر شيوعاً مما نتصور. هناك عدة أسباب محتملة لهذا الانزعاج، وغالباً ما تكون متجذرة في تجاربنا الشخصية ومعتقداتنا الذاتية.

– تدني احترام الذات: إذا كنت تعاني من تدني احترام الذات، فقد تجد صعوبة في تصديق الكلمات الإيجابية التي تُقال عنك. قد تشعر أن المديح غير مستحق أو أن الآخرين لا يرونك على حقيقتك.

– عدم الثقة بالنفس: قد تشعر بعدم الثقة بالنفس في مجال معين، وبالتالي تشكك في صحة المديح الذي تتلقاه. قد تعتقد أن الآخرين يبالغون في تقديرك أو أنهم لا يعرفون حقيقتك.

– القلق الاجتماعي: إذا كنت تعاني من القلق الاجتماعي، فقد تشعر بالخجل أو الإحراج عند تلقي المديح. قد تشعر أنك محط أنظار الآخرين وأنهم يراقبونك عن كثب.

– التجارب السلبية: قد تكون لديك تجارب سلبية سابقة مع المديح، مثل تلقي مديح زائف أو مديح مصحوب بسخرية. هذا قد يجعلك تشك في صدق المديح الذي تتلقاه في المستقبل.

– توقعات غير واقعية: قد تكون لديك توقعات غير واقعية عن نفسك، وبالتالي تشعر أنك لا ترقى إلى مستوى المديح الذي تتلقاه. قد تعتقد أنك يجب أن تكون مثالياً في كل شيء وأن أي ثناء هو مبالغة.

– الشعور بالخجل: قد يشعر البعض بالخجل عند تلقي المديح، خاصة إذا كانوا غير معتادين على تلقي الثناء. قد يشعرون أنهم محط أنظار الآخرين وأنهم لا يستحقون هذا الاهتمام.

– عدم التصديق: يمكن أن يكون سبب عدم تقبل المديح هو ببساطة عدم تصديقه، خصوصاً إذا كان الشخص يميل إلى رؤية الجانب السلبي من الأمور.

– الحاجة إلى الكمال: الأشخاص الذين يسعون إلى الكمال قد يجدون صعوبة في تقبل المديح، لأنهم يرون دائماً مجالاً للتحسين.

– التفكير في مصدر المديح: حاول أن تفكر في مصدر المديح. هل هو شخص تثق به؟ هل هو شخص يعرفك جيداً؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن يكون المديح صادقاً.

– تقبل المديح: حاول أن تتقبل المديح ببساطة. قل “شكراً” وابتسم. لا تحاول أن تقلل من شأن نفسك أو أن تنكر المديح.

– التركيز على الإيجابيات: حاول أن تركز على الإيجابيات في نفسك. تذكر إنجازاتك ونقاط قوتك.

– تحدّي الأفكار السلبية: عندما تبدأ في التفكير بأفكار سلبية عن نفسك، حاول أن تتحدى هذه الأفكار. اسأل نفسك: هل هذه الأفكار صحيحة؟ هل هناك طريقة أخرى للتفكير في الموقف؟

– ممارسة التعاطف مع الذات: كن لطيفاً ومتعاطفاً مع نفسك. تذكر أنك إنسان وأنك تستحق المديح.

– التحدث مع شخص تثق به: إذا كنت تجد صعوبة في التعامل مع هذا الشعور، تحدث مع شخص تثق به. قد يكون صديقاً أو فرداً من العائلة أو معالجاً نفسياً.

تذكر أن تقبل المديح هو جزء مهم من بناء احترام الذات. لا تدع الأفكار السلبية تمنعك من الاستمتاع بالكلمات الإيجابية التي تتلقاها.