طريقة عمل فطير المشلتت.. ولا أشهى

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:52 صباحاً - المكونات المطلوبة

2 كيلوغرام دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

3 أكواب ماء دافئ

ملعقة صغيرة ملح

1/2 كيلوغرام زبدة أو سمن بحرارة الغرفة

زيت نباتي لدهن العجين

الخطوات لتحضير الفطير

1. تحضير العجين

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق والملح جيدا. أضيفي الماء تدريجياً بينما تقومين بالعجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة. استمري في العجن لمدة 10-15 دقيقة لضمان أن تكون العجينة مرنة ومتساوية.

2. تخمير العجين

غطي العجينة بقطعة قماش نظيفة واتركيها لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

3. تشكيل الفطير

بعد أن تختمر العجينة، قسميها إلى قطع صغيرة متساوية. يمكنك استخدام القليل من الزيت على يديك لتسهيل التشكيل. قومي بفرد كل قطعة على سطح مدهون بالزيت حتى تصبح رقيقة جداً، ثم ادهنيها بالزبدة أو السمن.

4. الطي والطبقات

ابدئي بطي العجينة على شكل مظروف لعمل طبقات متعددة. كرري هذه العملية مع جميع قطع العجين.

5. الخبز

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضعي الفطير في صينية مدهونة بالزيت وأدخليها الفرن. اخبزيها حتى يصبح لونها ذهبياً ومقرمشاً، وعادة يستغرق ذلك حوالي 20-30 دقيقة.

نصائح لتقديم الفطير

يُفضل تقديم الفطير مع العسل أو المربى لمنحها نكهة مميزة وحلاوة إضافية، كما يمكنك تقديمه مع الجبن أو الزيتون كمقبلات شهية.