سباق “مروح” للمحامل الشراعية ينطلق السبت من ساحل المغيرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، اختيار يوم بعد غدٍ السبت، موعدا جديدا لسباق مروح للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي يقام ضمن فعاليات النسخة السادسة عشرة لمهرجان الظفرة البحري برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة بأبوظبي.

وبحسب “وام”، كان مقرراً إقامة السباق يوم الأحد الماضي، إلا أن اللجنة المنظمة قررت تأجيله بسبب تقلب الأحوال الجوية، وذلك حفاظاً على سلامة المشاركين والمحامل.

ويعد سباق مروح من الفعاليات المهمة في المهرجان، حيث يشهد مشاركة كبيرة من المحامل على متنها نخبة النواخذة والبحارة.