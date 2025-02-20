رودريجو: لدينا لاعبون استثنائيون ومبابي نجم حقيقي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 09:55 صباحاً - أكد البرازيلي رودريجو، مهاجم فريق ريال مدريد، إن الفريق الملكي قوي جداً، وإنه لا يفكر بمن سيواجه في الدور المقبل، وأن جميع المباريات صعبة، وقال رودريجو بعد عبور مانشستر سيتي فيدور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم: ربما تكون أفضل ليلة لنا هذا الموسم، بالنظر إلى المباراة والمنافس القوي… لأول مرة كنا الأفضل طوال المواجهة، لعبنا جيداً في المباراتين، ونستحق التأهل… لم يكن الأمر سهلاً أبداً… فهمنا المباراة جيداً، عرفنا متى ندافع ومتى نضغط… قدمنا مباراة شبه مثالية، وهذا كان مفتاح الفوز.

وعن تألق زميله الفرنسي كيليان مبابي، قال: لقد كانت أول ليلة كبيرة له أمام خصم قوي، يتحسن يوماً بعد يوم، إنه نجم حقيقي… جاء إلى فريق كان بالفعل بطل أوروبا، وأضاف إلينا عنصراً استثنائياً… لدينا فريق رائع.