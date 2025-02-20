لويس إنريكي: مباراة الذهاب أراحتنا في مباراة الأمس

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 09:55 صباحاً - رد مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، لويس إنريكي، على سؤال حول أي فريق يتمنى مواجهته في دور الـ 16، بعد سحقه لفريق ستاد بريست الفرنسي 7-0 في إياب دور خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، حيث سيلاقي إما ليفربول وإما برشلونة، وقال بنوع من السخرية: بالتأكيد لدي تفضيل.. برشلونة أو ليفربول… كلاهما خيار جيد.

وعن فوزه على بريست قال: أود توجيه التحية لبريست ومديره الفني، إنهم أحد أفضل الفرق الفرنسية، وتبقى مواجهتهم دائماً صعبة، وكان مشوارهم جيداً في دوري الأبطال هذا الموسم.

وأضاف: التفوق في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد منحنا أفضلية بالطبع، وبعد تقدمنا بهدفين في الشوط الأول من مباراة الإياب أصبح الشوط الثاني أكثر سهولة.