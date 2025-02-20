دوري المؤتمر الأوروبي: ريال بيتيس يستقبل جينت البلجيكي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الخميس، مباريات إياب دور خروج المغلوب، ملحق التأهل إلى دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، فتجري المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة، مع الإشارة إلى نتيجة الذهاب:

ريال بيتيس- إسبانيا × جينت- بلجيكا- الساعة 20:45 (3-0)

أولمبيا ليوبليانا- سلوفينيا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك- الساعة 20:45 (0-1)

هايدنهايم- ألمانيا × كوبنهاجن- الدانمارك- الساعة 20:45 (2-1)

بافوس- قبرص × أومونيا نيقوسيا- قبرص- الساعة 20:45 (1-1)

شامروك روفرز- إيرلندا × مولده- النرويج- الساعة 23:00 (1-0)

أبويل نيقوسيا- قبرص × سيلجي- سلوفينيا- الساعة 23:00 (2-2)

باناثينايكوس- اليونان × فيكينغور ريكيافيك- آيسلندا- الساعة 23:00 (1-2)

جاغيلونيا بياليستوك- بولندا × باتشكا توبولا- صربيا- الساعة 23:00 (3-1)