كيفية التعامل مع الحفاضات وتغييرها بشكل صحيح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:53 صباحاً - نصائح لاختيار الحفاضات المناسبة لطفلك

اختيار الحفاضات المناسبة لطفلك لا يقل أهمية عن كيفية تغييرها بشكل صحيح. لعلك تتساءل عن أفضل الخيارات، هنا بعض الأمور التي يجب مراعاتها:

الحجم والملاءمة: تأكد من أن الحفاض يناسب حجم ووزن طفلك بشكل جيد لضمان الراحة والوقاية من التسرب.

جودة المواد: ابحث عن حفاضات مصنوعة من مواد ناعمة ومسامية لتجنب تهيج جلد طفلك.

الامتصاص: تأكد من أن الحفاضات تتمتع بقدرة عالية على الامتصاص لتوفير الجفاف لفترات طويلة.

خطوات تغيير الحفاضات بشكل صحيح

التحضير للعملية

قبل بدء تغيير الحفاض، تأكد من إعداد كل ما تحتاجه. هذا يتضمن الحفاض النظيف، مناديل مبللة أو ماء دافئ وقطن، مرهم مانع للتسلخات وملابس جديدة إذا لزم الأمر.

خطوات التغيير

تتبع الخطوات التالية لضمان تغيير الحفاض بطريقة صحيحة وآمنة:

ضع طفلك على سطح مستوٍ وآمن مثل طاولة التغيير. افتح الحفاض القديم بحذر وامسح بلطف منطقة الحفاض باستخدام المناديل أو القطن والماء. ارفع ساقي طفلك برفق وقم بإزالة الحفاض القديم، ثم اطوه وغلفه بشكل محكم لتفادي أي تسرب. ضع الحفاض النظيف تحت طفلك وتأكد من أن الجانب الأمامي esteja تحت السرة لتوفير الحماية القصوى. ثبّت الحفاض بإحكام، مع التأكد من عدم شدّه بإفراط حتى يكون الطفل مرتاحاً ولا يترك أي علامات.

نصائح إضافية للعناية بطفلك

لضمان راحة طفلك وصحته:

غيّر الحفاض بانتظام لتفادي التهيج والعديد من المشاكل الجلدية الأخرى.

تحقق دائماً من وجود أي علامات حمراء أو تهيجات واستخدم المرهم المانع للتسلخات عند الحاجة.

تابع حالة طفلك الصحية وفي حال ظهور أي مشكلة، استشر طبيب الأطفال على الفور.

من المهم أن يكون لديك روتين منتظم لتغيير الحفاضات لضمان سلامة وراحة طفلك، وهذه الخطوات ستساعدك على تحقيق ذلك بسهولة.