أهمية التطعيمات للأطفال: لماذا يجب ألا تتجاهلها؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:53 صباحاً - تأثير التطعيمات على صحة الأطفال

تعتبر التطعيمات من أبرز الإنجازات الطبية في العصر الحديث والتي ساهمت بشكل كبير في الوقاية من العديد من الأمراض المعدية التي كانت تعتبر شديدة الخطورة في الماضي. وتلعب هذه التطعيمات دورًا حاسمًا في حماية صحة الأطفال من الأمراض التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة أو حتى الوفاة.

كيف تعمل التطعيمات؟

تُعطى التطعيمات للأطفال لتعزيز جهاز المناعة لديهم من خلال تعريف الجسم على الفيروسات أو البكتيريا المضعفة أو المقتولة أو أجزاء منها، مما يمنح جهاز المناعة القدرة على التعرف عليها ومكافحتها بشكل فعال عند التعرض لها في المستقبل.

فوائد التطعيمات للأطفال

الوقاية من الأمراض الخطيرة: التطعيمات تساعد في وقاية الأطفال من الأمراض الفيروسية والبكتيرية الخطيرة مثل الحصبة، وشلل الأطفال، والدفيتيريا.

التطعيمات تساعد في وقاية الأطفال من الأمراض الفيروسية والبكتيرية الخطيرة مثل الحصبة، وشلل الأطفال، والدفيتيريا. تقليل انتشار العدوى: عندما يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال، ينخفض معدل انتشار العدوى في المجتمع، مما يساهم في حماية الأفراد الذين لا يمكنهم الحصول على التطعيم بسبب أسباب صحية.

عندما يتم تطعيم أكبر عدد ممكن من الأطفال، ينخفض معدل انتشار العدوى في المجتمع، مما يساهم في حماية الأفراد الذين لا يمكنهم الحصول على التطعيم بسبب أسباب صحية. تكلفة اقتصادية أقل: تقليل عدد حالات الإصابة بالأمراض الخطيرة يقلل من التكاليف الطبية المرتبطة بعلاج هذه الحالات، مما يؤدي إلى تقليص النفقات العامة على الصحة.

الإجابة على المخاوف الشائعة بشأن التطعيمات

يشعر بعض الآباء بالقلق من إعطاء أطفالهم التطعيمات بسبب بعض المخاوف التي تنتشر بين الحين والآخر. ومعظم هذه المخاوف غير مبررة وقد أثبتت الدراسات العلمية الموثوقة أمان وفعالية معظم التطعيمات. من الضروري استشارة الطبيب أو الحصول على المعلومات من مصادر موثوقة قبل اتخاذ القرار حول التطعيمات.

خاتمة

إن تجاهل التطعيمات قد يعرض صحة الأطفال لخطر كبير، ويضع المجتمع بأسره أمام تحديات صحية كبيرة. لذلك، من المهم أن يلتزم الآباء بجدول التطعيمات الموصى به لضمان صحة جيدة لأطفالهم وللمجتمع ككل. تذكر أن الوقاية خير من العلاج، والتطعيمات هي أحد أفضل وسائل الوقاية المتاحة لنا اليوم.