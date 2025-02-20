الدوري الأوروبي: بورتو يردّ الزيارة لـ روما

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات إياب دور خروج المغلوب، ملحق التأهل إلى دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة، مع الإشارة إلى نتيجة مباراة الذهاب:

روما- إيطاليا ×بورتو- البرتغال- الساعة 20:45 (1-1)

غلطة سراي- تركيا × الكمار- هولندا- الساعة 20:45 (1-4)

ستيوا بوخارست- رومانيا × باوك سالونيكا- اليونان- الساعة 20:45 (2-1)

بودو/غليمت- النرويج × تفينتي أنشخيده- هولندا- الساعة 20:45 (1-2)

أجاكس أمستردام- هولندا × سانت جيلواز- بلجيكا- الساعة 23:00 (2-0)

ريال سوسييداد- إسبانيا × ميتييلاند- الدانمارك- الساعة 23:00 (2-1)

أندرلخت- بلجيكا × فنربخشة- تركيا- الساعة 23:00 (0-3)

فيكتوريا بلزن- التشيك × فرينكفاروزي- المجر- الساعة 23:00 (0-1)