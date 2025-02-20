أغبى لص في التاريخ

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 07:52 صباحاً - قصة اللص الذي لا ينسى

في عالم الجريمة، تُعتبر حكايات بعض اللصوص مضحكة بقدر ما هي مدهشة. ومن بين هذه القصص، نجد قصة اللص الذي اكتسب شهرة كبيرة بسبب حماقته وأخطائه الساذجة التي لم تكن في صالحه على الإطلاق.

محاولة السرقة الغريبة

في إحدى الليالي، قرر ذلك اللص أن يسرق متجرًا محليًا بطريقة بدت له ذكية. ارتدى قناعًا ليخفي هويته، لكن المفاجأة كانت أن هذا القناع شفاف تمامًا، مما جعله مكشوفًا وواضحًا للكاميرات الأمنية في المتجر. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، بل قرر استخدام بطاقة الائتمان الخاصة به لشراء بعض الأغراض من المتجر قبل أن يحاول سرقته!

مغامرات لا تُنسى

تضمنت مغامرات هذا اللص العديد من المواقف الغريبة التي كانت تنم عن قلة دراية في عالم الجريمة:

في إحدى المرات، دخل إلى بنك وسرق حقيبة مليئة بالأموال المزيفة التي كانت موضوعة كطُعم لتدريب الموظفين الجدد.

تذاكر كان قد سرقها لحدث موسيقي تبين أنها لم تكن إلا لأمسية قد انتهت بالفعل.

سجل دخوله إلى مواقع التواصل الاجتماعي من الأجهزة التي سرقها، مما سهل عملية تعقب أثره من قبل الشرطة.

ذروة الغباء الإجرامي

ربما كانت أغرب محاولات هذا اللص حينما حاول الفرار من الشرطة عبر نفق صغير لم يكن باستطاعته المرور من خلاله إلا بعد أن علِق لنحو ساعتين. وبالطبع، لم يستغرق الأمر من الشرطة وقتًا طويلاً للقبض عليه وهو في هذه الحالة المُحرجة.

المفارقة في قصة هذا اللص هي أن حماقته أصبحت تذكرة شهيرة يتداولها الناس ويضحكون عليها، مما جعله أكثر شهرة على وسائل الإعلام من أي لص آخر يمكن أن يحلم به. لا شك أن قصته تبرز مزيجًا من السذاجة والفشل في عالم الجريمة.