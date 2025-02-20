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دوري روشن السعودي (21): الفتح يستضيف العروبة

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دوري روشن السعودي (21): الفتح يستضيف العروبة

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، حيث يلعب الفتح مع العروبة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، والفيحاء مع الخليج الساعة 18:30، والرياض مع الرائد الساعة 20:00.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق دوري روشن السعودي بـ 52 نقطة، يليه الهلال بـ 48 نقطة، ولكل من النصر والقادسية 44 نقطة، والأهلي 38 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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