هل القطط خطيرة على الحامل؟!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 06:55 صباحاً - الحمل والتعامل مع القطط: حقائق ونصائح

تعتبر فترة الحمل مرحلة حساسة ومهمة في حياة المرأة، حيث تتطلب الكثير من الحرص والعناية للحفاظ على سلامة الأم والجنين. ومن بين الأسئلة التي تُطرح كثيراً ما إذا كانت القطط تشكل خطراً على النساء الحوامل. في هذا المقال، سنسلط الضوء على هذه المسألة ونقدم بعض النصائح والإرشادات حول كيفية التعامل مع القطط خلال فترة الحمل.

مخاطر القطط على الحامل: ما الذي يجب معرفته؟

تعتبر القطط نفسها بطبيعتها غير ضارة للنساء الحوامل. ولكن، الخطر الأكبر يرتبط بمرض يسمى داء المقوسات (Toxoplasmosis)، الذي قد ينتقل إلى الإنسان من خلال التربة الملوثة، اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً، وفضلات القطط.

تتسبب العدوى بداء المقوسات في مضاعفات خطيرة على الجنين، خاصة إذا أصيبت المرأة الحامل في مراحل الحمل الأولى. من الصعب غالباً اكتشاف الإصابة بداء المقوسات بسبب عدم ظهور أعراض واضحة.

طرق تقليل المخاطر المحتملة

النظافة والوقاية هما السبيلان الأمثلان للحماية من العدوى بداء المقوسات عند التعرض للقطط أثناء الحمل. إليك بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدك في تقليل المخاطر:

تجنب تنظيف صندوق فضلات القطط: يفضل أن تكلفي شخصاً آخر بهذه المهمة. وإذا كان لا بد من القيام بها بنفسك، فتأكدي من ارتداء قفازات واستخدام قناع، واغسلي يديك جيداً بعد الانتهاء.

تأكد من تلقي القط تطعيماته اللازمة والحفاظ على نظافته.

تجنب إطعام القط اللحوم النيئة أو غير المطبوخة جيداً لتقليل خطر انتقال العدوى.

تجنبي التعامل مع القطط الضالة أو تلك التي لا تعلمين تاريخها الصحي.

اعتمدي على غسل اليدين جيداً بعد اللعب مع القط أو التعامل مع الأدوات الخاصة به.

العلاقة الصحية مع القطط أثناء الحمل

ليس من الضروري الابتعاد عن القطط بشكل كامل أثناء الحمل. بالعكس، يمكن أن يكون للقطط تأثير إيجابي على الحالة النفسية للمرأة الحامل من خلال تقديم الدعم العاطفي والرفقة. مهم جداً الاهتمام بالنظافة والالتزام بالنصائح الوقائية لتجنب أي مخاطر محتملة.

في الختام، يمكن للقطط أن تكون جزءاً سليماً من تجربة الحمل إذا ما تم التعامل مع المخاطر المحتملة بعقلانية ووعي. تأكدي دوماً من استشارة طبيبك المتخصص للحصول على النصائح والتوجيهات المناسبة والمحددة لحالتك الصحية.