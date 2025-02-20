دوري أبطال آسيا 2: ليون سيتي يواجه موانجثونج يونايتد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب حسب توقيت مكة المكرمة:

جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية × بورت أوثوريتي- تايلاند- الساعة 13:00 (الذهاب 4-0)

ليون سيتي سايلورس- سنغافورة × موانجثونج يونايتد- تايلاند- الساعة 15:00 (الذهاب 3-2).

النتائج المسجلة في دور الـ 16

الشارقة- الإمارات × الحسين إربد- الأردني (1-0 و0-1 وبالترجيح 3-0)

تركتور سازي تبريز- إيران × الخالدية- البحرين (2-1 و3-3)

سانفريس هيروشيما- اليابان × نام دين- فيتنام (3-0 و4-0)

بانكوك يونايتد- تايلاند × سيدني إف سي- أستراليا (2-2 و2-3)

شباب الأهلي- الإمارات × الوحدات- الأردن (2-0 و4-3)

التعاون- السعودية × الوكرة- قطر (2-2 و2-2 وبالترجيح 4-3)