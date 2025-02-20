فضل صيام ليلة النصف من شعبان.. “اللّٰهم تقبل”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 05:49 صباحاً - “`html

أهمية وفضل ليلة النصف من شعبان

ليلة النصف من شعبان تُعتبر من الليالي المباركة التي يتهافت فيها المسلمون على القيام بالعبادات والطاعات. قد ذكر فضل هذه الليلة في العديد من الأحاديث النبوية، حيث يُستحب فيها التضرع إلى الله، والإكثار من الدعاء والاستغفار.

أسباب صيام ليلة النصف من شعبان

التقرب إلى الله: يعتبر الصيام في هذه الليلة وسيلة للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات.

يعتبر الصيام في هذه الليلة وسيلة للتقرب إلى الله وزيادة الحسنات. التطهر من الذنوب: يعمل الصيام على تنقية النفس وتطهيرها من الذنوب، وهي فرصة للتوبة والاستغفار.

يعمل الصيام على تنقية النفس وتطهيرها من الذنوب، وهي فرصة للتوبة والاستغفار. تهيئة النفس: يُعد الصيام في شعبان إعدادًا لاستقبال شهر رمضان بروحانية ونقاء.

كيفية الاستعداد لهذه الليلة المباركة

لتحقيق أقصى استفادة من هذه الليلة، ينصح باتباع بعض الخطوات التي تساعد في دخول أجواء روحية هادئة:

البدء بالذكر والاستغفار قبل حلول المساء للاستعداد النفسي والروحي.

قراءة القرآن الكريم والتعمق في تدبر آياته.

القيام بالصلوات النافلة، وخصوصًا إقامة صلاة الليل.

الإكثار من الدعاء والتضرع إلى الله لنيل بركته ومغفرته.

أدعية مستحبة في ليلة النصف من شعبان

من الأدعية المستحبة في هذه الليلة التي يرددها المسلمون:

1. “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.”

2. “اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.”

3. اللهم تقبل أعمالنا واغفر لنا ذنوبنا.

في الختام، فإن ليلة النصف من شعبان تُعد فرصة عظيمة للعبادة والتوبة، وتحقيق القرب من الله. إنها ليلة ينتفع بها المؤمنون بالتوجه إلى الله عز وجل بالدعاء والصلاة، سائلين إياه القبول والمغفرة.

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