أرخص 3 مدن عربية لقضاء عطلة الربيع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 05:49 صباحاً - أفضل وجهات الربيع في الدول العربية للميزانيات المحدودة

عند التفكير في قضاء عطلة الربيع، يبحث الكثيرون عن وجهات سياحية تجمع بين الجمال الطبيعي والأسعار المناسبة. الدول العربية لديها مجموعة متنوعة من المدن التي تقدم هذه التجربة الفريدة وبأسعار معقولة. إذا كنت ترغب في قضاء إجازة بدون إرهاق ميزانيتك، فإليك ثلاث مدن عربية تعتبر من الخيارات المثالية.

1. مراكش، المغرب

مراكش ليست فقط وجهة سياحية شهيرة، بل هي أيضًا واحدة من أرخص المدن في العالم لاستكشاف الثقافة المغربية. تتميز المدينة بالأسواق التقليدية، والحدائق الجميلة، والهندسة المعمارية الفريدة مثل جامع الفنا. هنا يمكنك الاستمتاع بتجربة الطعام المحلي مثل الطاجين والكسكس بأقل التكاليف.

اكتشف المدينة القديمة وتأمل الأزقة الضيقة.

استمتع بزيارة حدائق ماجوريل الزرقاء.

تجول في الأسواق وتذوق المأكولات التراثية.

2. وهران، الجزائر

وهران هي مدينة ساحلية تتميز بشواطئها الجميلة وطقسها المعتدل. تعتبر وهران مكانًا مثاليًا للذين يبحثون عن شواطئ رائعة وتجربة ثقافية فريدة. تكلفة الإقامة والمعيشة في وهران منخفضة، مما يجعلها خيارًا جذابًا للراغبين في قضاء إجازة اقتصادية.

قم بجولة في البلدة القديمة واستمتع بالمباني ذات الهندسة المعمارية التاريخية.

استرخ على شواطئها الرملية واستمتع بأشعة الشمس.

تذوق المأكولات البحرية الطازجة في المطاعم المحلية.

3. الطائف، السعودية

تقع الطائف في منطقة جبلية تجعل منها ملاذًا مثاليًا للباحثين عن أجواء معتدلة ومناظر طبيعية خلابة. تتميز المدينة بأجوائها الهادئة والبساتين المزهرة التي تجذب الزوار في الربيع. مع عروض الإقامة المناسبة لجميع الميزانيات، يمكنك الاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية.

استمتع بزيارة منتزه الردف الذي يقدم مناظر طبيعية خلابة.

استكشف سوق الطائف الشعبي واكتشف التراث المحلي.

تجربة جولات الجبال واستكشاف الطبيعة المحيطة.

في النهاية، توفر هذه المدن الثلاث فرصة رائعة لقضاء عطلة ربيع لا تُنسى دون الحاجة للإنفاق بكثرة، مما يجعلها وجهات مثالية للرحلات العائلية أو العطلات الفردية.