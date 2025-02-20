وصفة سهلة لتحضير أطيب منسف كبسة بالدجاج

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 04:52 صباحاً - فوائد وجبة الكبسة بالدجاج

الكبسة بالدجاج هي واحدة من أشهى الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. إنها تجمع بين النكهات الغنية والتوابل الفريدة التي تجعلها خيارًا مثاليًا لجميع عشاق الطعام. بالإضافة إلى طعمها الشهي، تقدم الكبسة بالدجاج العديد من الفوائد الغذائية، فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والمعادن الضرورية للجسم مثل الحديد والكالسيوم.

المكونات الأساسية لتحضير الكبسة بالدجاج

لتحضير هذه الوجبة اللذيذة، تحتاج إلى المكونات التالية:

دجاجة كاملة مقطعة إلى قطع متوسطة

2 كوب من الأرز البسمتي

بصلتان متوسطتا الحجم مفرومتان ناعمًا

فصوص من الثوم مفرومة

حبة ليمون مجفف (لومي)

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت النباتي

بهارات مشكلة (ملح، فلفل، كمون، كزبرة جافة، زنجبيل، قرفة، قرنفل)

مرق دجاج

لوز مقلي للزينة (اختياري)

الزبادي والعسل للتقديم

طريقة تحضير الكبسة بالدجاج

فيما يلي كيفية تحضير الكبسة بالدجاج خطوة بخطوة:

الخطوة 1: تنظيف الدجاج

ابدأ بتنظيف قطع الدجاج جيدًا باستخدام الماء والملح. يترك جانبا لتصفية الماء.

الخطوة 2: تحضير قاعدة الكبسة

في قدر كبير، ضع السمن أو الزيت النباتي وسخنه على درجة حرارة متوسطة. أضف البصل المفروم وقلّبه حتى يكتسب اللون الذهبي. بعد ذلك، أضف الثوم المفروم وواصل التحريك حتى تظهر رائحة الثوم.

الخطوة 3: إعداد الدجاج

أضف قطع الدجاج إلى القدر وقلّبها مع الخلطة لمدة 5 دقائق حتى يبدأ اللون في التغير. أضف البهارات المشكلة والكركم واستمر بالتقليب ليغطي الدجاج بالكامل.

الخطوة 4: إضافة الأرز والمرق

أضف الأرز المغسول والمصفى إلى القدر وحرّك المكونات معًا. أضف بعد ذلك مرق الدجاج واللومي واترك المزيج يغلي لمدة 20-25 دقيقة على نار هادئة حتى ينضج الأرز والدجاج كامل النضج.

الخطوة 5: التقديم

ارفع القدر عن النار وقدّم الكبسة بالدجاج مزينة باللوز المقلي على سطحها. يُفضل تقديمها مع طبق جانبي من الزبادي والعسل لإضافة طعم مميز.

استمتع بأشهى كبسة بالدجاج مع عائلتك وأحبائك في أي مناسبة.