أيهما أفضل.. صعود الدرج أم المشي؟!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 04:52 صباحاً - الفوائد الصحية لصعود الدرج

صعود الدرج هو نشاط بدني ممتاز يساعد في تحسين اللياقة البدنية وبناء القوة العضلية. فيما يلي بعض الفوائد الصحية التي يمكن أن يوفرها لك صعود الدرج:

تحسين صحة القلب: يمكن أن يساعد صعود الدرج بانتظام في زيادة معدل ضربات القلب، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن يساعد صعود الدرج بانتظام في زيادة معدل ضربات القلب، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية. تعزيز القوة العضلية: يعمل صعود الدرج على تقوية عضلات الساقين والأرداف، مما يساعد في تحسين القوة البدنية العامة.

يعمل صعود الدرج على تقوية عضلات الساقين والأرداف، مما يساعد في تحسين القوة البدنية العامة. زيادة حرق السعرات الحرارية: يعتبر صعود الدرج من الرياضات المجهدة التي تساهم في حرق عدد كبير من السعرات الحرارية في وقت قصير، مما يساعد في إدارة الوزن.

الهروب من استخدام المصعد وصعود الدرج يومياً يمكن أن يكون عادة صحية تضيف الكثير إلى نمط حياتك اليومي.

فوائد المشي واستكشاف الطبيعة

المشي هو نشاط بدني لطيف يمكن ممارسته من قبل معظم الناس بغض النظر عن مستوى لياقتهم البدنية. إليك بعض الفوائد التي يوفرها المشي:

تحسين المزاج: يساعد المشي في الهواء الطلق على تحسين المزاج، حيث يساهم في تخفيف التوتر والقلق.

يساعد المشي في الهواء الطلق على تحسين المزاج، حيث يساهم في تخفيف التوتر والقلق. دعم الصحة العامة: يساعد المشي المنتظم في تعزيز نظام المناعة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع 2.

يساعد المشي المنتظم في تعزيز نظام المناعة والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع 2. تنشيط الدورة الدموية: يسهم المشي في تحسين تدفق الدم وزيادة مستويات الطاقة.

إذا كنت تبحث عن طريقة بسيطة للحفاظ على نشاطك البدني، فإن المشي يمكن أن يكون خياراً رائعاً للاستمتاع بالطبيعة والحصول على جرعة صحية من التمارين.

التوازن بين صعود الدرج والمشي

يمكن دمج كلا النشاطين في روتينك اليومي لتحقيق أقصى استفادة صحية. على سبيل المثال، يمكنك صعود الدرج في المكتب والمشي في الحدائق خلال عطلة نهاية الأسبوع. اختيار النشاط المناسب يعتمد على هدفك الصحي، فكل من صعود الدرج والمشي لهما فوائدهما الفريدة التي يمكن أن تضيف قيمة حقيقية إلى حياتك اليومية.