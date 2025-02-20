5 فواكه تُهيج القولون

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 03:55 صباحاً - فواكه يجب الحذر منها لمرضى القولون العصبي

يعاني العديد من الأشخاص من مشاكل القولون العصبي، ويحتاجون إلى الانتباه لما يتناولونه من أطعمة وفواكه كي لا تزيد من حدة الأعراض. في هذا المقال، سنستعرض بعض الفواكه التي قد تسبب تهيج القولون لدى البعض.

الفواكه الغنية بالفركتوز

الفركتوز هو نوع من السكر الطبيعي الموجود في العديد من الفواكه والمنتجات الغذائية. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من الفركتوز إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي لبعض الأشخاص، وخاصة مرضى القولون العصبي.

البطيخ: يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، مما قد يسبب الانتفاخ والغازات.

يحتوي على نسبة عالية من الفركتوز، مما قد يسبب الانتفاخ والغازات. التفاح: معروف بتسببه في تهيّج القولون نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الفركتوز والسوربيتول.

الفواكه الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان

الألياف غير القابلة للذوبان يمكن أن تزيد من حركة الأمعاء وقد تسبب تفاقم الأعراض للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

الكمثرى: تعتبر من الفواكه الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان والفركتوز.

تعتبر من الفواكه الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان والفركتوز. الخوخ: يحتوي على نسبة من الألياف والسوربيتول التى يمكن أن تهيّج القولون.

الفواكه الحمضية

تعتبر بعض الفواكه الحمضية سبباً في تهيج القولون العصبي لما تحتويه من أحماض قد تؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي.

الليمون والبرتقال: تحتوي هذه الفواكه على نسبة عالية من الأحماض التي قد تؤثر سلبًا على الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

خاتمة

يجب على مرضى القولون العصبي توخي الحذر عند تناول الفواكه التي قد تزيد من أعراضهم. يفضل استشارة أخصائي التغذية لتحديد الأطعمة الأنسب لحالتهم الصحية. التحكم في النظام الغذائي يُعتبر أحد العوامل الرئيسة في الحد من اضطرابات الجهاز الهضمي وتحسين جودة الحياة.