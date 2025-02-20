طريقة تحضير شاورما اللحم في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 01:56 صباحاً - مكونات شاورما اللحم

لتحضير شاورما اللحم اللذيذة في المنزل، سنحتاج إلى مجموعة من المكونات الطازجة والبهارات التي تضفي النكهة الرائعة على الطبق. إليك المكونات الأساسية:

نصف كيلوغرام من اللحم البقري الرقيق، مقطّع إلى شرائح صغيرة

نصف كوب من الزبادي

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

فصين من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة من القرفة

ملح حسب الذوق

خبز صاج أو خبز عربي للتقديم

شرائح بصل وطماطم ومخلل للتزيين

طريقة التحضير

تتبيل اللحم

ابدأ بإعداد تتبيلة اللحم لتحصل على نكهة شاورما مثالية. في وعاء كبير، اخلط الزبادي وزيت الزيتون وعصير الليمون مع الثوم المفروم والبهارات: الكمون، الكزبرة، الفلفل الأسود، البابريكا، والقرفة. أضف الملح حسب الرغبة.

نقع اللحم

ضع شرائح اللحم في وعاء التتبيل وتأكد من تغطيتها جيداً. غطِّ الوعاء واتركه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين، ويفضّل تركه طوال الليل لتحصل على نكهة غنية وقوية.

طهي الشاورما

سخّن مقلاة كبيرة على نار متوسطة وأضف شرائح اللحم المتبلة. اطه اللحم مع التحريك المستمر حتى ينضج تماماً ويتحمر بشكل جيد.

التقديم

قم بتسخين خبز الصاج أو الخبز العربي قليلًا. ضع كمية من اللحم المطبوخ على الخبز وأضف شرائح البصل والطماطم والمخلل. لف الخبز جيداً وقطّعه إلى قطع صغيرة لسهولة التقديم.

استمتع بشاورما اللحم الشهية التي أعددتها بنفسك في المنزل، واكتشف الفرق بين الطعم المنزلي الطازج ونكهة المحلات. تعد هذه الطريقة بسيطة ومناسبة للجميع، سواء للأفراد أو العائلات، لتجربتها والاستمتاع بها في أي وقت.