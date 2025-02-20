كيليان مبابي رجل مباراة الريال والسيتي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 01:56 صباحاً - فاز كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب في مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب دور خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وسجل كيليان مبابي أهداف فريقه الثلاث، وقدم مستوى كبيراً في المباراة التي فاز بها الملكي 3-1.

وقالت مجموعة المراقبة الفنية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم: لقد كان أكثر مشاركة في المباراة من الآخرين وأحدث الفارق بانطلاقاته من الخلف، وبالطبع أهدافه.