أعراض تليف الكبد وطرق الوقاية منها

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 12:55 صباحاً - ما هو تليف الكبد؟

تليف الكبد هو مرض يصيب الكبد حيث يحدث تلف في أنسجة الكبد مما يؤدي إلى فقدان وظيفة الكبد بشكل تدريجي. يعتبر هذا المرض المرحلة المتقدمة والأخيرة لعديد من أمراض الكبد المزمنة. يمكن للتليف أن يكون نتيجة للتعرض للسموم، مثل الكحول والفيروسات أو قد يكون بسبب أمراض أخرى مثل الكبد الدهني.

الأعراض الشائعة لتليف الكبد

من الصعب اكتشاف تليف الكبد في مراحله المبكرة، لكن مع تطور المرض، تظهر العديد من الأعراض التي تشمل:

الإرهاق المستمر والشعور بالتعب بسهولة.

فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر.

اليرقان، حيث يصبح الجلد والعينين باللون الأصفر.

التورم في الساقين والبطن نتيجة احتباس السوائل.

الحكة الجلدية المستمرة.

ظهور الكدمات بسهولة والنزيف.

التغيرات في التوجه العقلي والارتباك.

طرق الوقاية من تليف الكبد

على الرغم من أن بعض أسباب تليف الكبد قد لا تكون قابلة للتجنب، إلا أن هناك خطوات يمكن اتخاذها للوقاية من تطور المرض:

التحكم في تناول الكحول

من الضروري تجنب الإفراط في تناول الكحول، حيث يعتبر من أكبر العوامل المساهمة في تلف الكبد.

النظام الغذائي الصحي

اتباع نظام غذائي متوازن وغني بالفواكه، والخضروات، والبروتينات قليل الدسم يعزز من صحة الكبد.

الحفاظ على وزن صحي

تجنب السمنة والبدانة يمكن أن يقلل من خطر تطور الكبد الدهني الذي قد يؤدي إلى التليف.

التطعيم والحماية من الفيروسات

الحصول على اللقاحات اللازمة ضد فيروس التهاب الكبد والتأكد من التزام ممارسات السلامة، مثل استخدام الإبر بشكل آمن، يمكن أن يمنع الإصابة بالفيروسات المسببة للتليف.

ختاماً

تليف الكبد هو حالة خطيرة تتطلب اهتماماً طبياً فورياً. الوعي بالأعراض ومعرفة طرق الوقاية يمكنها أن تساعد في حماية الكبد والحفاظ على صحة جيدة. الانتظام في الفحوصات الطبية ومراقبة صحة الكبد تحت إشراف الأطباء المختصين هو جزء لا يتجزأ من الوقاية والعلاج.