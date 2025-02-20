الدوري الإنكليزي: ليفربول يعادل أستون فيلا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 فبراير 2025 12:55 صباحاً - تعادل ليفربول ومضيفه أستون فيلا بهدفين لكل فريق في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم.

سجل هدفي ليفربول محمد صلاح (د 29) و ترينت الكسندر ارنولد (د 61) وسجل هدفي أستون فيلا يوري تيليمانس (د 38) وأولي واتكينز (د 45).

ورفع ليفربول رصيده إلى 61 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي، وأستون فيلا إلى 39 نقطة في المركز التاسع.