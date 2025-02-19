أكثر أنواع السرطان انتشاراً.. وهل يصيب الرجال أم النساء؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 11:53 مساءً - مقدمة حول انتشار مرض السرطان

يُعتبر السرطان من الأمراض الخطيرة التي تؤثر على حياة الملايين حول العالم. مع تزايد الأبحاث والدراسات، تظهر لنا معلومات مهمة تساعد في فهم طبيعة هذا المرض وكيفية التعامل معه. في هذا الموضوع، سنلقي الضوء على أكثر أنواع السرطان انتشارًا ونبحث فيما إذا كان يصيب الرجال أو النساء بشكل أكبر.

أكثر أنواع السرطان شيوعًا

تشمل أنواع السرطان التي تُعتبر الأكثر شيوعًا:

سرطان الثدي: يُعتبر الأكثر شيوعًا بين النساء، لكنه قد يصيب الرجال بنسبة أقل.

يُعتبر الأكثر شيوعًا بين النساء، لكنه قد يصيب الرجال بنسبة أقل. سرطان الرئة: من الأنواع الأكثر شيوعًا بين الرجال والنساء بسبب التدخين والتعرض للتلوث.

من الأنواع الأكثر شيوعًا بين الرجال والنساء بسبب التدخين والتعرض للتلوث. سرطان البروستاتا: يخص الرجال فقط ويُعتبر من أكثر الأنواع انتشارًا بينهم.

يخص الرجال فقط ويُعتبر من أكثر الأنواع انتشارًا بينهم. سرطان القولون والمستقيم: يصيب كلا الجنسين ويعتبر ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

يصيب كلا الجنسين ويعتبر ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم. سرطان الجلد: يؤثر على الرجال والنساء على حد سواء، خاصة في المناطق التي تتعرض لأشعة الشمس بشكل كبير.

هل يصيب الرجال أم النساء بشكل أكبر؟

تختلف نسبة الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء تبعًا لنوع السرطان. فعلى سبيل المثال، سرطان الثدي يصيب النساء بشكل أكبر بكثير من الرجال. بينما يُعتبر سرطان البروستاتا نوعًا خاصًا بالذكور. من ناحية أخرى، تُعتبر سرطانات الرئة والقولون والمستقيم من الأنواع التي تؤثر على كلا الجنسين بشكل متساوٍ تقريبًا.

العوامل المؤثرة في انتشار السرطان

هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة نسبة الإصابة بالسرطان بين الرجال والنساء، منها:

العوامل الجينية: تلعب الوراثة دورًا مهمًا في احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

تلعب الوراثة دورًا مهمًا في احتمالية الإصابة بأنواع معينة من السرطان. أسلوب الحياة: مثل التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة النشاط البدني.

مثل التدخين، والنظام الغذائي غير الصحي، وعدم ممارسة النشاط البدني. العوامل البيئية: مثل التلوث والتعرض للمواد الكيميائية.

خطوات للوقاية من السرطان

يمكن تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان من خلال اتباع بعض الخطوات الوقائية، مثل:

التوقف عن التدخين واتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الخضوع للفحوصات الدورية للكشف المبكر عن السرطان.

في الختام، يُعتبر السرطان من القضايا الصحية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والوقاية. من الضروري نشر الوعي واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في الحد من انتشاره.