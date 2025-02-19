طريقة تحضير الكبسة في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 11:53 مساءً - “`html

مكونات الكبسة الأساسية

الكبسة هي واحدة من أشهر الأطباق الخليجية التي تُحضّر في المنزل بسهولة. تتكوّن عادة من الأرز واللحم والبهارات المميزة. إليك المكونات التي تحتاجها لتحضير طبق كبسة شهي في المنزل:

2 كوب من الأرز البسمتي المغسول والمصفّى

1 كغ من لحم الخروف أو الدجاج المقطع

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 بصلة كبيرة مفرومة

3 فصوص ثوم مفرومة

2 طماطم متوسطة مفرومة

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقة صغيرة من الزعفران منقوع في نصف كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة

ملح وفلفل حسب الرغبة

3 أكواب من مرق اللحم أو الدجاج

طريقة التحضير

تحضير اللحم

ابدأ بتسخين الزيت في قدر كبير على نار متوسطة. أضف البصل وقلّبه حتى يذبل ويصبح ذهبي اللون. ثم أضف قطع اللحم إلى البصل واستمر في التقليب حتى يتحمر اللحم من جميع الجهات.

إضافة المكونات الأخرى

أضف الثوم المفروم واستمر في التحريك لمدة دقيقة واحدة. ثم أضف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم إلى القدر وامزجها جيداً. اترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى تتمازج النكهات.

طهي الأرز

أضف الأرز البسمتي إلى القدر وامزجه جيداً مع بقية المكونات. ثم صب مرق اللحم أو الدجاج فوق الأرز. أضف ملعقة من الزعفران المنقوع وبهارات الكبسة، ثم تبّله بالملح والفلفل حسب الرغبة.

غطِّ القدر واتركه على نار هادئة لمدة 20-25 دقيقة أو حتى ينضج الأرز تماماً ويتشرب السوائل.

التقديم

بمجرد أن ينضج الأرز، قم بإزالة القدر من على النار واتركه مغطى لعدة دقائق إضافية. بعدها، قلب الكبسة بلطف باستخدام شوكة، ثم ضعها في طبق تقديم كبير.

يمكنك تقديم الكبسة مع اللبن الزبادي والسلطة الخضراء لتكتمل الوجبة. استمتع بطبق الكبسة الشهي الذي حضرته بأسهل طريقة في المنزل!

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