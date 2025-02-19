فوائد تناول حليب الصويا على صحة المرأة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 11:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن حليب الصويا ليس مجرد بديل للحليب البقري، بل هو خيار صحي وغذائي مهم خاصةً للنساء.

في هذه المقالة، سنستكشف الفوائد الرائعة التي يقدمها حليب الصويا للصحة والرفاهية الجسدية والعقلية للمرأة.

أولاً، حليب الصويا غني بالبروتينات النباتية، والتي تلعب دورًا حيويًا في بناء وإصلاح الأنسجة الجسدية. بالمقارنة مع الحليب البقري، فإن حليب الصويا يحتوي على كمية أعلى من البروتينات النباتية، مما يجعله خيارًا مثاليًا للنساء اللواتي يسعين لزيادة نسبة البروتين في نظامهن الغذائي. هذه البروتينات النباتية تساعد في الحفاظ على صحة العظام والعضلات، وتعزز عملية الشفاء والتعافي من الإصابات أو الأمراض.

ثانيًا، يُعد حليب الصويا مصدرًا رائعًا للكالسيوم، وهو معدن أساسي لصحة العظام والأسنان. خاصةً أن النساء أكثر عرضة لهشاشة العظام بسبب التغيرات الهرمونية التي تطرأ عليهن خلال مراحل حياتهن المختلفة. تناول حليب الصويا بانتظام يساعد على الحفاظ على قوة العظام والأسنان وتقليل مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.

علاوة على ذلك، يحتوي حليب الصويا على مركبات نباتية تسمى الإيزوفلافونات، والتي لها خصائص شبيهة بالإستروجين. هذه المركبات قد تساعد في تخفيف أعراض انقطاع الطمث وغيرها من المشاكل المرتبطة بالتغيرات الهرمونية عند النساء. كما أنها تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن حليب الصويا غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأخرى التي تدعم الصحة العامة للنساء. على سبيل المثال، يحتوي على فيتامين E وفيتامين B المهمة للوظائف العصبية والعقلية. كما أنه مصدر جيد للحديد، الذي يساعد في منع فقر الدم.

ومن الجدير بالذكر أن حليب الصويا هو خيار جيد للنساء النباتيات أو النباتيات الجزئيات، حيث أنه يوفر مصدرًا للبروتينات والمغذيات الأساسية التي قد تكون صعبة الحصول عليها في النظام الغذائي النباتي.