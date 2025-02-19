3 علامات تُشير إلى أن طفلي الرضيع يشعر بالجوع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:56 مساءً - الأسباب الكامنة وراء شعور الأطفال الرضع بالجوع

في الأسابيع والأشهر الأولى من حياة الطفل الرضيع، يمثل الجوع أحد الأسباب الرئيسية للبكاء والقلق، لذا فإن فهم علامات الجوع يمكن أن يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الطفل بسرعة وفعالية.

لماذا من المهم التعرف على علامات الجوع؟

تحديد علامات الجوع يُساعد الآباء والأمهات في تحسين عملية التغذية وتجنب البكاء الناتج عن الجوع. عندما يتلقى الطفل تغذيته في الوقت المناسب، يكون أكثر هدوءاً واستقراراً، مما ينعكس إيجاباً على صحتهم العامة ونومهم.

علامات شائعة تُظهر أن الرضيع قد يكون جائعاً

تحريك الشفاه واللسان: عندما يبدأ الرضيع بتحريك شفتيه ولسانه بصورة مستمرة، غالبًا ما يُظهر ذلك رغبته في البدء في الرضاعة.

البحث عن الثدي أو الزجاجة: يميل الرضيع للبحث بعينيه أو بفمه عن الثدي أو الزجاجة. يمكن أن يقوم أيضًا بفتح فمه والتوجه نحو جهة الثدي الأيمن أو الأيسر أو الأيادي الخاصة به.

زيادة النشاط والحركة: يُظهر بعض الأطفال الرضع علامات الجوع من خلال زيادة حركتهم ونشاطهم، حيث يبدأون في الاستدارة وفرك اليدين أو الركل بأقدامهم.

كيف تتعامل مع حالة الجوع لدى الطفل الرضيع

عندما تظهر هذه العلامات، يفضل البدء في عملية الرضاعة لتلبية احتياجات الطفل. من المهم أيضًا مراقبة الطفل باستمرار والتعرف على أنماط الجوع الخاصة به، حيث يختلف كل طفل عن الآخر في عاداته وسلوكه. توفير الرعاية المناسبة في الوقت المناسب يعزز من نمو الطفل وتطوره بشكل صحي.

نأمل أن تساعدك هذه المعلومات في فهم احتياجات طفلك الرضيع بشكل أفضل، وتسهيل عملية التربية والاهتمام به.