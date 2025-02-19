شعركِ المتقصف؟ لا تقلقي! إليكِ 7 حيل سهلة لعلاج الأطراف المتقصفة بدون قص

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 10:56 مساءً - الأطراف المتقصفة مشكلة شائعة تواجهها الكثير من السيدات. بدلًا من اللجوء إلى قص الشعر، نقدم لكِ 7 حيل سهلة وفعالة لعلاج الأطراف المتقصفة وإعادة الحيوية لشعركِ.

7 حيل لعلاج الأطراف المتقصفة:

الترطيب العميق: استخدمي بلسمًا مرطبًا عميقًا يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، زيت الأرغان، أو زيت جوز الهند مرة أو مرتين في الأسبوع.

حمام الزيت الساخن: سخني زيتًا طبيعيًا مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وضعيه على شعركِ، ثم غطيه بمنشفة دافئة لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

ماسك مرطب للشعر: اخلطي مكونات طبيعية مثل الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون لعمل ماسك مرطب للشعر، وضعيه على شعركِ لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

تجنب الحرارة المفرطة: قللي من استخدام مجففات الشعر ومكواة التجعيد ومكواة فرد الشعر. إذا كان لا بد من استخدامها، استخدمي إعدادات الحرارة المنخفضة وضعي واقيًا من الحرارة على شعركِ أولاً.

لا تغسلي شعركِ كثيرًا: غسل الشعر المتكرر يمكن أن يجفف الأطراف، لذا حاولى غسل شعركِ مرة أو مرتين فى الأسبوع فقط.

حماية الأطراف: استخدمي واقيًا من الشمس للشعر، حيث يمكن لأشعة الشمس أن تتلف الشعر وتجففه. يمكن أن تحمي القبعات والأوشحة شعركِ من الشمس والرياح والتلوث.

تجنب تسريح الشعر بعنف: احرصي على استخدام فرشاة ذات أسنان واسعة ومشطي شعركِ بلطف.