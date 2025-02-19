بوروسيا دورتموند يتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:55 مساءً - حسم التعادل السلبي مباراة بوروسيا دورتموند وسبورتنج لشبونة، مساء اليوم، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة إضاعة ركلة جزاء للفريق الألماني، نفذها سيرهو غيراسي عند الدقيقة 58.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق دورتموند بنتيجة 3-0.

وبمحصلة المباراتين، يتأهل بوروسيا دورتموند إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.