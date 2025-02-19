الحفاظ على صحة العظام: أهمية الكالسيوم والفيتامينات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:55 مساءً - أهمية الكالسيوم في بناء عظام قوية

يُعد الكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العظام. فهو ليس فقط مكونًا رئيسيًا في هيكل العظام، ولكنه أيضًا يساعد في العمليات البيولوجية المختلفة مثل نقل النبضات العصبية وتقلصات العضلات. يعتبر تناول الكالسيوم بكميات كافية ضروريًا لبناء عظام قوية، خاصة في الفترات الحرجة من النمو مثل مرحلة الطفولة والمراهقة.

مصادر الكالسيوم الطبيعية

للحصول على كمية كافية من الكالسيوم، يُنصح بتناول الأغذية الغنية بهذا العنصر. إليك بعض الخيارات الغذائية الغنية بالكالسيوم:

الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبنة والزبادي.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب.

المكسرات واللوز.

الأسماك مثل السردين والسلمون.

دور الفيتامينات في دعم صحة العظام

تلعب الفيتامينات دورًا مهمًا في تعزيز صحة العظام، ومن أبرز الفيتامينات التي تساعد على ذلك فيتامين D وفيتامين K. فيتامين D يساعد في تحسين امتصاص الكالسيوم في الجسم، بينما يساهم فيتامين K في نقل الكالسيوم إلى العظام ومنع ترسبه في الأوعية الدموية.

الحصول على كمية كافية من الفيتامينات

لضمان حصول الجسم على الكمية الكافية من الفيتامينات الضرورية للعظام، يمكن اتباع النصائح التالية:

تعرض البشرة لأشعة الشمس لتعزيز إنتاج فيتامين D طبيعيًا.

استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين D مثل الأسماك الدهنية والبيض.

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K مثل الخضروات الخضراء وفول الصويا.

النظر في تناول مكملات فيتامينية بعد استشارة الطبيب، خاصة في حال نقص الفيتامينات.

الإجراءات اليومية للحفاظ على صحة العظام

بالإضافة إلى تناول الكالسيوم والفيتامينات، ينبغي اتباع أسلوب حياة صحي للحفاظ على صحة العظام. يشمل ذلك ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة مثل المشي والركض، والتي تساعد في تعزيز كثافة العظام. كما ينصح بتجنب استهلاك الكحول والتدخين لما لهما من آثار سلبية على العظام.

باختيار نمط حياة يهتم بالتغذية السليمة والنشاط البدني، يمكنك دعم صحة عظامك والتمتع بحياة نشطة وخالية من المشكلات المتعلقة بالعظام.