نشكركم على متابعتكم خبر 5 علامات غير عادية لتلف الكلى قد تظهر في الصباح على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:55 مساءً - تعد الكلى من الأعضاء الحيوية المسؤولة عن تنظيم العديد من الوظائف الهامة في الجسم، مثل درجة الحموضة والملح والبوتاسيوم. يمكن أن تؤثر الأمراض المختلفة وعادات نمط الحياة والعوامل الوراثية على وظائف الكلى، مما قد يؤدي إلى تلفها.

علامات مبكرة لتلف الكلى يجب الانتباه إليها:

قد لا تكون أعراض تلف الكلى واضحة دائمًا، ولكن هناك بعض العلامات الدقيقة التي قد تظهر في الصباح وتستدعي الانتباه، خاصة إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

1. انتفاخ الوجه وتورمه:

إذا لاحظت تورمًا طفيفًا في وجهك بعد الاستيقاظ في الصباح، فقد يكون ذلك علامة على احتباس السوائل بسبب عدم قيام الكلى بتصفية الفضلات بشكل صحيح من الدم. قد يشير هذا الانتفاخ إلى تسرب البروتين في البول، مما يسبب تورمًا في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الوجه.

2. بول رغوي أو فقاعي:

إذا كان البول الأول في الصباح رغويًا مع فقاعات صغيرة، فقد يكون ذلك علامة على وجود بروتين زائد في البول، مما يشير إلى أن الكلى غير قادرة على الترشيح بشكل صحيح وقد تكون متضررة.

3. جفاف الجلد والحكة المفرطة:

تؤدي الكلى التالفة إلى تراكم السموم والنفايات في الجسم، مما يؤدي إلى انكماش الغدد العرقية وجفاف الجلد، مما يسبب حكة مفرطة. قد يصنع الجسم مواد كيميائية تسبب الحساسية وأعراض الحكة التي لا تختفي مع الترطيب.

4. ضباب الدماغ:

عندما يتباطأ عمل الكلى، تتراكم السموم في الدم، مما يجعلك تشعر بالتعب وتكافح من أجل التركيز. قد يؤدي ذلك إلى مرض الكلى المزمن الذي يسبب فقر الدم، مما يزيد من التعب وضباب الدماغ.

5. رائحة الفم الكريهة في الصباح:

إذا كانت رائحة الفم الكريهة مستمرة وتشعر برائحة الأمونيا في أنفاسك، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في الكلى. عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، تتراكم السموم في الدم ويمكن طردها من خلال الأنفاس، مما يؤدي إلى رائحة كريهة.

ما هو مرض الكلى؟

تنتج الكلى هرمونات تنظم ضغط الدم وتتحكم في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتنشط فيتامين د الذي يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم. يمكن أن تصاب الكلى بالأمراض عندما تتلف ولا تستطيع أداء وظيفتها بشكل صحيح، وقد يكون ذلك ناتجًا عن مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والعديد من الحالات المزمنة الأخرى.

هذا ويمكن أن يؤدي مرض الكلى إلى مشاكل صحية أخرى، مثل ضعف العظام وتلف الأعصاب وسوء التغذية. إذا تفاقم المرض، فقد تتوقف الكلى عن العمل تمامًا، مما يستدعي غسيل الكلى.