فيتامين ب12: فوائده ومصادره وأهمية امتصاصه لتعزيز الصحة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:55 مساءً - فيتامين ب12 عنصر غذائي حيوي يلعب دورًا هامًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تكوين خلايا الدم الحمراء، والحفاظ على صحة الأعصاب، وتخليق الحمض النووي. تعرف على أهمية هذا الفيتامين، ومصادره الغذائية، وكيفية تحسين امتصاصه لتعزيز صحتك.

أهمية فيتامين ب12:

صحة الدم: ضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء ومنع فقر الدم.

صحة الأعصاب: يدعم وظائف الأعصاب ويمنع التلف العصبي.

تخليق الحمض النووي: يساهم في إنتاج الحمض النووي، وهو المادة الوراثية للخلايا.

أعراض نقص فيتامين ب12:

التعب والإرهاق

التهيج والتقلبات المزاجية

الارتباك وصعوبة التركيز

ضعف العضلات

الوخز والتنميل

فقر الدم

مصادر فيتامين ب12 الغذائية:

مصادر حيوانية:

لحوم الأعضاء (الكبد والكلى)

المأكولات البحرية (المحار، التونة، السلمون، السردين)

اللحوم (الدواجن)

منتجات الألبان (الحليب، الجبن، الزبادي)

البيض (خاصة صفار البيض)

مصادر نباتية ومدعمة:

الحبوب المدعمة

الخميرة الغذائية

الحليب النباتي المدعم (اللوز، الصويا، الشوفان)

نصائح لتعزيز امتصاص فيتامين ب12:

تحسين مستويات حمض المعدة: تناول خل التفاح المخفف قبل الوجبات.

تناول العناصر الغذائية بحكمة: تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين ب9 وفيتامين ب6.

اهتم بصحة أمعائك: تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك.

تعامل بحذر مع مضادات الحموضة: استشر طبيبك إذا كنت تتناولها بانتظام.

المكملات الغذائية والحقن: قد تكون ضرورية لبعض الأشخاص، خاصة كبار السن والنباتيين.