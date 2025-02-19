تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد .. هالاند على مقاعد البدلاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 09:55 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وشهدت التشكيلة تواجد هالاند على مقاعد البدلاء بعد تعرضه لإصابة في الركبة، فيما عمر مرموش يشارك بصفة أساسية للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: روبن دياز، جون ستونز، جفارديول، خوسانوف.

خط الوسط: جوندوجان، نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: سافينيو، مرموش، فيل فودين.