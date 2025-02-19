جرّبي هذه الطريقة البسيطة للتخلّص من الدهون الحشوية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:49 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يحتاج التخلص من دهون البطن إلى تحقيق توازن بين الراحة والوزن، حيث أن الدهون الحشوية تمثل خطرًا صحيًا كبيرًا. تلعب الراحة دورًا مهمًا في تنظيم هرمونات الجوع والتوتر، كما تدعم النشاط البدني وتحافظ على التمثيل الغذائي. لذلك، ينصح الخبراء بالنوم الجيد وتطبيق تقنيات لتخفيف التوتر بهدف تعزيز الصحة العامة.

تختلف الدهون الحشوية التي تتراكم بعمق داخل البطن وحول الأعضاء الداخلية عن الدهون التي توجد تحت الجلد مباشرةً. وقد ارتبطت الدهون الحشوية بالعديد من المشكلات الصحية الخطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، الخرف، وسرطان الثدي والقولون.

يؤكد الخبراء أن الحفاظ على توازن هرمونات الجوع يساعد في فقدان الدهون الحشوية عن طريق تنظيم الشهية ومنع الإفراط في تناول الطعام، ما يقلل من تخزين السعرات الحرارية الزائدة على شكل دهون، خاصة في منطقة البطن. فعندما تكون هرمونات الجوع متوازنة، يشعر الشخص بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية المتناولة ويسهم في التخلص من الدهون الحشوية.

من جانب آخر، يساعد تنظيم هرمونات التوتر، وخاصة الكورتيزول، في تقليل الدهون الحشوية. فالمستويات المرتفعة من الكورتيزول قد تساهم في تخزين الدهون حول منطقة البطن، مما يؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية. ومن خلال إدارة التوتر وخفض مستويات الكورتيزول، يمكن منع تخزين الدهون بشكل مفرط وتسريع عملية حرقها.