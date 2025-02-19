أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:49 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق الميرنجي بنتيجة 3-2.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، راؤول أسينسيو، فالفيردي.

خط الوسط: تشواميني، سيبايوس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو.