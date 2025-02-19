شباب الأهلي يحقق فوزاً مثيراً على الوحدات ويتأهل إلى ربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 08:49 مساءً - حقق شباب الأهلي الإماراتي فوزاً مثيراً على الوحدات الأردني، بنتيجة 4-3، مساء اليوم، في إياب الدور ال-16 في دوري أبطال آسيا (2).

رباعية شباب الأهلي حملت توقيع كل من سردار آزمون “هدفين” (د14، د84)، وماتيوساو (د80، د81).

أما أهداف الوحدات سجلها كل من أوسينو نداي (د35)، مهند سيمرين (د71)، وبوغدان بلانتيش (د74) بالخطأ في مرماه.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بتفوق شباب الأهلي بثنائية، وبذلك يتأهل الفريق الإماراتي إلى الدور ربع النهائي بمحصلة المباراتيت (6-3).