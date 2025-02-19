فوائد لا تعد ولا تحصى للحد من استخدام الهواتف الذكية في مواجهة الاكتئاب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:52 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أن تقليل الوقت الذي يقضيه الأفراد في استخدام الهواتف الذكية لتصفح الإنترنت يمكن أن يحقق فوائد هامة تعزز من الرفاهية العامة.

قام الباحث نوح كاستيلو وفريقه بإجراء تجربة عشوائية استمرت شهرًا، حيث تم تقسيم 467 مشاركًا من منصة Prolific.co، وهي منصة للعمالة عبر الإنترنت، إلى مجموعتين. طُلب من المجموعة الأولى تثبيت تطبيق على هواتف “آيفون” لحظر الوصول إلى الإنترنت لمدة أسبوعين، بينما استمرت المجموعة الثانية في استخدام الإنترنت بشكل طبيعي.

بعد ذلك، تم تبادل الأدوار بين المجموعتين لمدة أسبوعين إضافيين.

واجه المشاركون تحديات في الالتزام بالتجربة، حيث وافق في البداية 467 شخصًا على المشاركة، لكن 266 منهم فقط قاموا بتثبيت التطبيق على هواتفهم. ومن بين هؤلاء، تمكن 119 مشاركًا فقط من الالتزام بحظر الإنترنت لمدة لا تقل عن 10 أيام.

على الرغم من ذلك، أدى تقليل الاتصال بالإنترنت إلى انخفاض متوسط وقت الشاشة من 314 دقيقة يوميًا إلى 161 دقيقة يوميًا، مما ساهم في تحسينات ملحوظة في القدرة على التركيز.