التعب ليس السبب الوحيد.. لماذا يحتاج الأطفال إلى القيلولة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:52 مساءً - عندما ينام طفلك الصغير في منتصف النهار، قد يكون هذا هو الوقت المثالي لك للاسترخاء أو إنجاز بعض الأعمال المنزلية. لكن بينما تظنين أن صغيرك يستعيد طاقته للعب مجددًا، فإن لقيلولته تأثيرات أعمق مما تتخيلين.

**أهمية قيلولة الأطفال**

تعتبر القيلولة ضرورية للحفاظ على نشاط الطفل ومنع شعوره بالإرهاق، مما يجعله أقل عرضة للانزعاج أو فرط التحفيز. لكن العلماء اكتشفوا سببًا آخر يجعل النوم خلال النهار أمرًا حيويًا للأطفال.

يحتاج حديثو الولادة إلى ما يصل إلى 8 ساعات من النوم خلال النهار، موزعة على عدة قيلولات، بينما يحتاج الأطفال الصغار إلى ما بين 12 إلى 15 ساعة من النوم يوميًا، تشمل نوم الليل بالإضافة إلى قيلولة أو اثنتين خلال النهار.

**ما الذي يحدث أثناء القيلولة؟**

توضح ريبيكا سبنسر، اختصاصية علم الأعصاب الإدراكي في جامعة ماساتشوستس أمهيرست، أن النوم يلعب دورًا حيويًا في معالجة المعلومات الجديدة التي يتعلمها الطفل يوميًا. وتقول إن “كل ما يواجهه الطفل من تجارب جديدة خلال اليوم يُخزَّن مؤقتًا في الدماغ قبل أن يتم معالجته أثناء النوم.”