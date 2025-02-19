منافسة ثلاثية على ضم مدافع بورنموث

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 07:52 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن منافسة قوية بين الثلاثي ليفربول، آرسنال، ومانشستر يونايتد على ضم مدافع بورنموث، ديان هويسين، خلال الصيف المقبل.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن ليفربول كان أبرز المهتمين بضم هويسين ولكنه بات في صراع شرس مع آرسنال ومانشستر يونايتد للظفر بخدمات اللاعب.

ويجيد المدافع الإسباني صاحب الـ19 عاماً اللعب كقلب مدافع وكظهير أيمن.

ويرغب بورنموث في الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والذي يبلغ 50 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيله.