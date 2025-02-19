بيدري ينافس مبابي على جائزة شهرية في الليجا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشفت رابطة الليجا، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني، عن شهر فبراير/شباط الحالي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 51 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثانياً برصيد 50 نقطة، وأتلتيكو مدريد في المركز الثالث ولديه 49 نقطة.

وضمت القائمة 5 لاعبين، وهم:

كيليان مبابي (ريال مدريد)، بيدري (برشلونة)، أنتي بوديمير (أوساسونا)، أنتوني (ريال بيتيس)، أويهان سانسيت (أتلتيك بلباو).

جدير بالذكر، أن كيليان مبابي، توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر يناير/كانون الثاني الماضي.