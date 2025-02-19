مانشستر يونايتد يقترب من إتمام صفقة بارزة من الدوري البرتغالي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من التوصل لاتفاق نهائي من أجل ضم الشاب، جيوفاني كويندا، موهبة سبورتنج لشبونة.

الصحفي الإنكليزي، بن جاكوبس، خبير سوق الانتقالات، أكد أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق بشأن الشروط الشخصية مع كويندا، فيما لا يزال الناديان يعملان على تحديد رسوم الانتقال.

وأضاف: “مانشستر يونايتد يسعى لإتمام الصفقة مقابل 40 مليون يورو، بينما يطالب سبورتنج بـ60 مليون يورو، علماً بأن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تبلغ 100 مليون يورو”.

ويعد كويندا (17 عاماً) من أبرز عناصر سبورتنج ويتمتع بالقدرة على شغل مركزي الظهير والجناح الأيمن، كما أن روبن أموريم يعرفه جيداً، حيث كان المدرب البرتغالي هو من منحه فرصة اللعب مع الفريق الأول ل-لشبونة للمرة الأولى.

خلال الموسم الحالي، سجل كويندا هدفين وقدم سبع تمريرات حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات..