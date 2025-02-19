3 خيارات على طاولة برشلونة لتعزيز مركز الظهير الأيمن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 06:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يدرس 3 خيارات لتعزيز مركز الظهير الأيمن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعتمد هانزي فليك، مدرب برشلونة، على الفرنسي جول كوندي، في هذا المركز، رغم أن مركزه الأساسي هو قلب دفاع، الأمر الذي يوضح ضرورة تعزيز هذا المركز.

وبحسب ما ذكره موقع “Fichajes” الإسباني، فإن برشلونة يفاضل بين الثلاثي: يان كوتو (بوروسيا دورتموند)، فاندرسون (موناكو)، وأوسكار مينغويزا (سيلتا فيجو).

كوتو انضم لصفوف دورتموند، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي، ولا يلعب دوراً بارزاً مع النادي الألماني، مما يجعله منفتحاً على تغيير فريقه، ولكن ارتباطه بالسيتي قد يجعل الصفقة معقدة بالنسبة لبرشلونة.

أما فاندرسون فهو الخيار المفضل للإدارة الرياضي في النادي الكتالوني، نظراً لما يتمتع به من قدرات هجومية تناسب أسلوب لعب برشلونة، ولكن من المتوقع أن يطلب موناكو الكثير من الأموال للموافقة على رحيله.

وبالنسبة لأوسكار مينغويزا، فإن برشلونة لا يزال يحتفظ بـ50% من حقوقه، مما يجعله الخيار المناسب لوضع النادي الاقتصادي.