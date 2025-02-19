نشكركم على متابعتكم خبر السعال والكحة في الشتاء: أسباب وطرق الوقاية ومتى يجب زيارة الطبيب؟ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:50 مساءً - السعال هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا خلال فصل الشتاء، حيث تنتشر أدوار البرد والإنفلونزا والالتهابات التنفسية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسعال:

الأطفال الذين يصابون بالمرض كثيرًا أو أصحاب المناعة المنخفضة.

كبار السن أصحاب المناعة المنخفضة.

المدخنون في كل الفئات العمرية.

المصابون بالأمراض المزمنة، خاصة أمراض الرئة والجهاز العصبي.

الذين يعانون من الحساسية.

طرق الوقاية والتخفيف من السعال:

علاج الأمراض التنفسية:

علاج أدوار البرد والإنفلونزا والعدوى التنفسية لدى الطبيب المختص.

علاج سبب السعال:

تحديد سبب السعال وعلاجه لدى الطبيب المختص.

يمكن استخدام أدوية مهدئة للسعال تحت إشراف الطبيب.

الراحة التامة:

الحصول على قسط وافر من الراحة يساعد على تهدئة السعال.

المشروبات الدافئة:

تناول مشروبات صحية ساخنة بشكل مستمر، مثل الشاي والمشروبات العشبية.

المضادات الحيوية ومضادات الفيروسات:

إذا كان السعال ناتجًا عن عدوى، فسيصف الطبيب المضادات الحيوية أو مضادات الفيروسات المناسبة.

علاج ارتجاع المريء:

إذا كان السعال ناتجًا عن ارتجاع المريء، فسيصف الطبيب نظامًا غذائيًا وأدوية معينة.

شرب الماء:

شرب الماء باستمرار يخفف من السعال ويقلل من تهيج الحلق وجفافه.

جهاز التبخير:

استخدام جهاز التبخير يساعد على تخفيف السعال والوقاية منه.

تجنب المهيجات:

تجنب الدخان ومثيرات الحساسية، مثل العطور ووبر الحيوانات.

النظام الغذائي الصحي:

الالتزام بنظام غذائي صحي يتجنب الأطعمة الحارة والمثيرة للحساسية.

العصائر الطبيعية:

تناول عصائر طبية مستخلصة من الخضروات والفواكه لتعزيز المناعة وتقليل حدة السعال.

محاذير:

لا تتناول أدوية للكحة إلا وفقًا لرؤية الطبيب المختص.

لا تعط طفلك أدوية للسعال إلا وفقًا لرؤية المختص، خاصة إذا كان عمره أقل من ست سنوات.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان السعال شديدًا أو مستمرًا.

إذا كان السعال مصحوبًا بأعراض أخرى مثل الحمى أو ضيق التنفس.

إذا كان السعال يؤثر على النوم أو الأنشطة اليومية.