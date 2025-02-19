أهمية تناول أدوية الضغط في نفس الوقت يوميًا لصحة القلب والأوعية الدموية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 05:50 مساءً - أدوية خفض ضغط الدم تلعب دورًا حيويًا في تنظيم العديد من الوظائف الفسيولوجية، مثل استرخاء الأوعية الدموية، وخفض معدل ضربات القلب، ومنع الجسم من احتباس السوائل الزائدة. وعند تحديد موعد يومي لتناول هذه العلاجات، فإننا نساهم بشكل كبير في تنظيم نسبة ضغط الدم والحد من ارتفاعه.

لماذا يجب تناول أدوية الضغط في نفس الوقت كل يوم؟

يعاني العديد من المرضى من عدم وجود فرق كبير في قراءات ضغط الدم لديهم على الرغم من تناول الأدوية، وذلك لأن التحكم في ارتفاع ضغط الدم لا يتعلق فقط بتناول الدواء، بل يتعلق أيضًا بتناوله في نفس الوقت كل يوم.

تعمل أدوية الضغط على تنظيم وظائف فسيولوجية مختلفة، وعند تناول الدواء باستمرار في نفس الوقت، فإن ذلك يحافظ على تركيز ثابت للدواء في مجرى الدم، مما يضمن التحكم المستمر في ضغط الدم ومنع التقلبات. أما إذا تم تناول الدواء بشكل غير منتظم، فقد تقل فعاليته، مما يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط.

مخاطر عدم انتظام تناول أدوية الضغط:

ارتفاع ضغط الدم الارتدادي: قد يؤدي تفويت الجرعات أو تناول الدواء في أوقات غير منتظمة إلى ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير بعد تفويت الجرعة، مما يزيد من الضغط على القلب والشرايين، ويزيد من احتمالية الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتات الدماغية.

الآثار الجانبية: عندما تتقلب مستويات الدواء، قد يتفاعل الجسم بشكل سلبي، مما يسبب آثارًا جانبية مثل الدوخة أو الصداع أو الخفقان.

صعوبة التحكم في ضغط الدم: عدم الانتظام في تناول الدواء يجعل من الصعب التحكم في ضغط الدم بشكل فعال.

نصائح للالتزام بتناول أدوية الضغط في نفس الوقت:

ضبط التنبيهات والتذكير: يمكن استخدام المنبهات والتذكيرات على الساعة الذكية أو الهاتف.

ربط تناول الدواء بعادة يومية: يمكن ربط تناول الدواء بعادة يومية، مثل تنظيف الأسنان أو تناول وجبة.

استخدام منظم حبوب الدواء: يساعد منظم حبوب الدواء على تتبع تناول الجرعات بشكل أفضل.

الاحتفاظ بالحبوب في مكان مرئي: يجب الاحتفاظ بالحبوب في مكان يمكن رؤيتها فيه يوميًا، مثل بجانب فرشاة الأسنان أو ماكينة صنع القهوة.

ماذا يحدث عند تفويت جرعة؟

على المدى القصير: قد يحدث ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم مع شكاوى من الدوخة أو الصداع أو ضيق التنفس.

على المدى الطويل: يكون المريض أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتلف الكلى وتطور مقاومة للأدوية.

ماذا تفعل إذا نسيت جرعة؟

إذا كان الوقت قريبًا من موعد تناول الجرعة المعتادة، تناول الجرعة الفائتة حالما تتذكرها.

إذا اقترب موعد الجرعة التالية، فتجاوز الجرعة الفائتة واستمر في تناول الجرعة المعتادة. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض.