محمد رمضان يطلق مسابقة دعائية جديدة تحت عنوان “مدفع رمضان”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:52 مساءً - أعلن الفنان المصري محمد رمضان عن مسابقة دعائية جديدة تحمل اسم “مدفع رمضان”، حيث سيفوز الفائز بفرصة تناول كوب من الشاي أمام منزله.

وقد نشر محمد رمضان البوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مرفقًا بتعليق يقول فيه: “لديك 24 ساعة، إذا توقعت فكرة مدفع رمضان بشكل صحيح، سأفاجئك وأشرب الشاي معك أمام منزلك، لا تنسَ أن تكتب مكان سكنك”.

وكان رمضان قد نشر سابقًا البرومو التشويقي الأول للبرنامج، الذي من المقرر عرضه على إحدى القنوات المصرية.

في البرومو، ظهر محمد رمضان محاطًا بعدد من الكاميرات والميكروفونات، حيث قال جملة واحدة: “رمضان في رمضان”.

تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل من محمد رمضان في إطار استراتيجيته لجذب الانتباه، وهي استمرار لسلسلة مسابقاته المالية الكبيرة التي أطلقها سابقًا، والتي كانت تتطلب من الجمهور توقع أسماء أعماله الغنائية السابقة، وفقًا لما ذكرته بعض الآراء الإعلامية المصرية.

يُذكر أن إحدى مسابقاته السابقة أثارت جدلاً واسعًا، حيث أعلن عن عدم وجود فائزين، مما أدى إلى تفاعل كبير من جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي.