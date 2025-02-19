جريمة قتل مروعة في مصر تثير تعاطفًا واسعًا مع 7 شقيقات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:52 مساءً - أثارت جريمة قتل مأساوية راح ضحيتها شاب مصري في الثلاثينيات من عمره موجة من التعاطف الكبير عبر منصات التواصل الاجتماعي مع شقيقاته السبع.

وقعت الجريمة في منطقة “البراجيل” التابعة لمحافظة الجيزة، حيث قُتل الشاب “محمود”، الذي كان يعمل سائق “توك توك”. كان محمود يعيل أبناءه بعد فقدان زوجته قبل عامين أثناء ولادتها، كما أن والده يعاني من مرض شديد بعد استئصال إحدى كليتيه قبل عدة أشهر. وكان محمود الشقيق الوحيد لسبع إناث، حيث كان يمثل لهن السند والداعم في مواجهة تحديات الحياة.

أثارت حادثة مقتل محمود، الذي قُتل على يد عاطل هارب من الشرطة، موجة من التعاطف بين الجمهور المصري على وسائل التواصل الاجتماعي. وتفاعل الناس مع معاناة والده الصحية وأبنائه الذين أصبحوا يتامى في سن صغيرة، بالإضافة إلى شقيقاته السبع.

وفي التفاصيل، كان محمود يقود “التوك توك” الذي يمتلكه ويكسب منه رزقه في أحد شوارع منطقة “البراجيل”، بينما كان العاطل يستقل دراجته النارية في الطريق.