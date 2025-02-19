جائزة ملتقى القصة العربية القصيرة تُمنح للكويتية نجمة إدريس

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 04:52 مساءً - فازت الكاتبة الكويتية نجمة إدريس بجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية في دورتها السابعة، التي أُقيمت يوم الثلاثاء، وذلك عن مجموعتها القصصية “كنفاه” التي صدرت عن دار صوفيا للنشر في الكويت.

تأسست هذه الجائزة عام 2015، وتُعتبر من أبرز الجوائز العربية في مجال القصة القصيرة، حيث تم منحها في الدورات السابقة لكتّاب من دول مثل مصر والمغرب والعراق وسوريا وفلسطين.

وفي تصريح له، قال مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجائزة، طالب الرفاعي، إن “الرواية تهيمن على الإنتاج الأدبي والحضور والجوائز، مما دفعنا لإنشاء جائزة خاصة بالقصة القصيرة”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وأضاف الرفاعي أن الجائزة “تميزت منذ بدايتها بوجود كبار كتّاب القصة ضمن لجان إعدادها، مما ساهم في تعزيز حضورها على الساحة الأدبية العربية”.

وقد تأهلت 10 مجموعات قصصية للقائمة الطويلة للجائزة في ديسمبر الماضي، قبل أن تقوم لجنة التحكيم بتقليصها إلى 5 مجموعات فقط في يناير.

من جانبه، أشار رئيس لجنة التحكيم، الكاتب والروائي أمير تاج السر، إلى أن الجائزة “أصبحت هدفًا يسعى إليه كل كاتب قصة، وحلمًا يراود الكثيرين”.