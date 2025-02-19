بشرتِك سر جمالِك .. اتبعي هذه النصائح للحفاظ عليها في الشتاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، يصبح من الضروري الاهتمام بصحة البشرة، حيث يمكن أن يؤدي الطقس البارد إلى جفاف الجلد وتشققاته. وفقًا للدكتورة روزا بيلخارويفا، أخصائية الأمراض الجلدية الروسية، فإن العناية المناسبة بالبشرة خلال هذا الفصل تساعد في الحفاظ على نضارتها وحمايتها من الأضرار المحتملة.

تؤكد الدكتورة روزا على أهمية تغطية المناطق المعرضة للهواء البارد، مثل الوجه واليدين، قبل الخروج من المنزل، وذلك للحد من فقدان الرطوبة وحماية الجلد من الجفاف.

تنصح الأخصائية باستخدام مرطب الشفاه الذي يحتوي على الفازلين للحفاظ على رطوبة الشفاه ومنع تشققها. كما تحذر من غسل الوجه واليدين مباشرة بعد العودة إلى المنزل، لأن التعرض المفاجئ للماء الساخن قد يزيد من جفاف البشرة. ومن المهم اختيار مستحضرات ترطيب تحتوي على مكونات مغذية مثل السيراميد وحمض الهيالورونيك، مع تجنب المنتجات التي قد تسبب تهيج الجلد، مثل الرتينوئيدات وأحماض التقشير.

على الرغم من برودة الطقس، فإن الأشعة فوق البنفسجية لا تزال تشكل خطرًا على البشرة، لذلك تؤكد الدكتورة روزا على أهمية استخدام الكريم الواقي من الشمس كل صباح قبل الخروج من المنزل، لحماية الجلد من التلف الناتج عن التعرض لهذه الأشعة.

إلى جانب العناية الخارجية بالبشرة، يجب الاهتمام بالنظام الغذائي لتعزيز صحة الجلد من الداخل. تنصح الأخصائية بضرورة تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د وفيتامين أ، والتي توجد في الفواكه والخضروات، بالإضافة إلى الحرص على تناول مصادر غنية بأحماض أوميجا 3، مثل المكسرات والبقوليات. كما يجب شرب كميات كافية من الماء يوميًا للحفاظ على ترطيب البشرة.

يعد الاهتمام بالبشرة خلال فصل الشتاء أمرًا أساسيًا للحفاظ على نضارتها وحمايتها من الجفاف والتشققات. من خلال اتباع روتين يومي يشمل التغطية المناسبة، والترطيب الجيد، واستخدام المنتجات المناسبة، بالإضافة إلى تناول الغذاء الصحي، يمكن الحفاظ على بشرة صحية ومشرقة طوال فصل الشتاء.