التوت الأزرق أم الموز.. أيهما الاختيار الصحي الأفضل؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

عند اختيار الفواكه المفيدة للصحة، يعد التوت الأزرق والموز من بين الخيارات الأكثر شيوعًا، حيث يحتوي كل منهما على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية للجسم. ولكن أي منهما يعد الخيار الأنسب؟

يعتمد اختيار الفاكهة الأنسب على احتياجاتك الصحية الشخصية:

-إذا كنت تسعى إلى تعزيز صحة الدماغ والحصول على مضادات الأكسدة، فالتوت الأزرق سيكون الخيار المثالي.

-إذا كنت بحاجة إلى تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم، فإن الموز يعد الخيار الأفضل بفضل محتواه الغني بالعناصر التي تدعم القلب.

-إذا كنت تحاول تقليل السعرات الحرارية، فإن التوت الأزرق يحتوي على سعرات حرارية أقل مقارنة بالموز.

-إذا كنت تحتاج إلى طاقة سريعة قبل التمرين، فإن الموز يوفر دفعة طاقة فورية بفضل محتواه من الكربوهيدرات الطبيعية.